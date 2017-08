Badeunfall: 72-jähriger Wiener stirbt am Neufelder See

Ein 72-jähriger Wiener starb nach einem Badeunfall am Neufelder See. - © APA/dpa Philipp Schulze

Am Mittwoch forderte ein Badeunfall am Neufelder See einen Toten. Ein 72-jähriger Wiener ging beim Schwimmen unter und wurde aus etwa 15 Metern Tiefe gerettet, verstab jedoch später im Krankenhaus.