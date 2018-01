Babybrei-Rückruf bei dm: Eigenmarken-Produkt “babylove” enthält Chlorreiniger

dm ruft "babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel" zurück - © APA/DPA/ULI DECK

Bedenkliche Rückstände in Babybrei: Der Drogeriemarkt dm hat die Babynahrung “babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel 190 g, nach dem 4. Monat” zurückgerufen. Betroffen sei ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.19, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.