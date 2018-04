Baby an Bord – 39-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall mit drei Verletzten

Gegen 8.45 Uhr geschah am Montag der Unfall. Der 39-Jährige war mit dem Auto seiner Freundin in der Muhrengasse Richtung Buchengasse unterwegs, als ein 33-jähriger Autofahrer, der seine 34-jährige Frau und ein 13 Monate altes Baby beförderte, in die Rotenhofgasse Richtung Triester Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich zwischen Muhrengasse und Rotenhofgasse missachtete der 39-Jährige offenbar den Rechtsvorrang seines Unfallgegners und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden alle drei Erwachsenen leicht verletzt. Das Baby erlitt keine Verletzungen.

(Red.)