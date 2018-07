AUVA: Geld sparen durch Fusion von Spitälern

Laut in einem am Montag vorgelegten Papier sollen mehrere AUVA-Spitäler zusammengelegt werden. Dadurch sollen die von der Regierung geforderten Einsparungen erfüllt werden.

Die AUVA will in den kommenden zehn Jahren fast die von der Regierung geforderte halbe Milliarde einsparen. Das geht aus einem Papier hervor, über das die “Kronen Zeitung” berichtet. Dabei soll es auch zu Spitalsschließungen und Privatisierungen kommen.

Gesamt soll sich der Sparbetrag auf 486 Millionen belaufen. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Leistungen des Unfallkrankenhauses Kalwang innerhalb der Steiermark nach Graz oder Bruck/Mur transferiert werden sollen. Das Wiener Lorenz-Böhler-Spital soll gemeinsam mit dem Reha-Zentraum Weißer Hof in Klosterneuburg zum Zentrum Meidling zusammengefasst werden.

Protest äußerte bereits die Privatangestellten-Gewerkschaft. Deren Vorsitzende Barbara Teiber meinte in einer Aussendung, die Sozialministerin nehme bewusst Verschlechterungen wie Krankenhausschließungen, Privatisierungen und Personalabbau in Kauf, um die Spender von ÖVP-Chef Sebastian Kurz zufrieden zu stellen.

SPÖ sieht AUVA-Krankenhäuser gefährdet

SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner sprach hingegen in einer Aussendung ob der kolportierten Pläne von einem Anschlag auf die Gesundheit der Österreicher “und eine mutwillige Zerstörung der solidarischen Gesundheitsversorgung”. Die SPÖ habe von Anfang an davor gewarnt, dass sich ein Volumen von 500 Millionen Euro – bei Verwaltungskosten in der Höhe von 90 Millionen Euro – nur mit einer kompletten Zerschlagung der Strukturen der AUVA auf Kosten von Patienten und Gesundheitspersonal erreichen lasse.