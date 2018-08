AUVA: Erste Sparschritt dürfte Jahre dauern

Das von der Regierung auferlegte Sparprogramm der AUVA dürfte wohl nicht so schnell gehen, wie angenommen. Bis die Maßnahmen greifen, dürften Jahre vergehen.

Zwar wird der Unfallversicherungsbeitrag als erster Schritt schon 2019 von 1,3 auf 1,2 Prozent gesenkt, doch die dafür nötige interne Einsparung von 100 Mio. Euro wird sich bis zum Ende der Legislaturperiode hinziehen, hieß es am Donnerstag aus AUVA und ÖVP.Wien. Schon bei der Präsentation des Reformplans vergangene Woche wurde betont, dass die dafür nötige Verschlankung in der Verwaltung (wie die Nichtnachbesetzung von 300 Posten) “ab 2019” kommen soll. Am Mittwoch erklärte auch Hauptverbands-Chef Alexander Biach, dass die angedachten Maßnahmen im ersten Jahr noch nicht voll greifen würden und wohl ein Zugriff auf AUVA-Rücklagen nötig sein werde.