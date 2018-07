Autounfall Wien-Landstraße: Hilton Vienna doch nicht betroffen

Am Sonntag kam es zu einem Autounfall in Wien-Landstraße, allerdings war nicht das Hilton Vienna betroffen, sondern ein Geschäftsgebäude einer österreichischen Bank. Der Hotelbetrieb wurde demnach nicht beeinträchtigt und auch die Gäste und Mitarbeiter befanden sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

