Autounfall in Wien-Hietzing: Steirer bedrohte Pkw-Lenker mit Messer

Nach einem Verkehrsunfall in Wien-Hietzing wurde ein 43-Jähriger an seiner Wohnadresse in der Steiermark festgenommen. Er bedrohte einen Pkw-Lenker nach dem Unfall mit einem Messer.

Wie die Wiener Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, soll der 43-Jährige nach einem von ihm verursachten Unfall in Wien-Hietzing den Lenker des zweiten beteiligten Pkw bedroht haben.