Autolenker raste in Wien-Penzing über rote Ampel: Fünf Verletzte bei Crash

Die fünf Insassen des Autos wurden verletzt. - © Bilderbox.com (Sujet)

Ein Autolenker ist am Samstag in Wien-Penzing bei Rotlicht in eine Kreuzung gerast. Als er auswich, um einen Zusammenprall mit einem anderen Fahrzeug zu verhindern, prallte der 30-Jährige mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler.