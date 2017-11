Autoeinbrecherbande beging in Wien 11 Pkw-Diebstähle – 316.000 Euro Schaden

Dies geschah in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen sowie mit der ungarischen und serbischen Polizei. Dabei konnte ein 58-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht werden, der die gestohlenen Autos von Wien über Ungarn beziehungsweise Rumänien nach Serbien brachte.

Ermittlungen der “SOKO KFZ” hatten Erfolg

Am 12. November 2017 teilte die Polizeiinspektion Nickelsdorf mit, dass der mutmaßliche Täter mit einem Reisebus die Grenze passiert hatte und nach Wien unterwegs war, woraufhin ihn Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) observierten. Gemeinsam mit einem zweiten Tatverdächtigen, einem 42 Jahre alten Mann, mit dem er sich in Wien getroffen hatte, begab sich der 58-Jährige zu einer Garage in der Arnoldgasse, wo er ein Auto stahl.

Der 42-Jährige hatte ihm zuvor den passenden Zulassungsschein übergeben, welcher von einem Diebstahl im April 2017 stammte, bei dem aus einem Versicherungsbüro insgesamt 1500 österreichische Zulassungsscheine gestohlen worden waren. Beide mutmaßliche Täter wurden von Beamten der EGS angehalten und festgenommen.

11 Pkw-Diebstähle mit einem Gesamtschaden von rund 316.000 Euro

Im Zuge weiterer Erhebungen und Hausdurchsuchungen konnten den beiden Männern 11 Pkw-Diebstähle mit einem Gesamtschaden von rund 316.000 Euro nachgewiesen werden. Alle gestohlenen Autos wurden ohne ersichtliche Beschädigungen aufgebrochen und mittels einer speziellen Software Fahrzeugschlüssel angelernt, mit denen die Fahrzeuge gestartet werden konnten. Beide Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.