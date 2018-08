Autodieb beging nach Unfall Fahrerflucht: Fahndung

Bereits im Februar kam es in Wien-Hietzing zu einem Fahrzeugdiebstahl, der Dieb baute wenig später einen Verkehrsunfall und beging Fahrerflucht.

Zwischen 19. Februar, 20.15 Uhr und 20. Februar 2018, 08.10 Uhr stahl ein bislang unbekannter Tatverdächtiger ein in Stock im Weg in Wien-Hietzing geparktes Firmenauto. In den Morgenstunden war das gestohlene Fahrzeug in Hagenbrunn (Niederösterreich) in einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verwickelt.