Autobahnunfall bei Amstetten fordert ein Todesopfer

Für eine Frau kam bei dem tödlichen Unfall jede Hilfe zu spät. - © APA/dpa/Roland Weihrauch

Am Donnerstag in der Früh kam es bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) nahe Amstetten zu einem Todesfall. Eine Frau kam ums Leben, als zwei Autos gegen 03.00 Uhr zwischen Amstetten West und Oed in Fahrtrichtung Salzburg kollidierten.