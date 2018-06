Autobahnsperre in Wien-Simmering wegen Waggonbrand

Die Ostautobahn musste wegen dem Brand gesperrt werden. - © MA 68 Lichtbildstelle

Auf einem Abstellgleis unterhalb der Ostautobahn, die dort in Hochlage geführt wird, brach Montagnachmittag ein Brand in einem abgestellten, desolaten Waggon aus. Dichter Rauch und ungünstige Windverhältnisse drückten den Rauch auf die Autobahn und behinderten die Sicht der Autofahrer. Zahlreiche Notrufe gingen in der Feuerwehrzentrale ein.