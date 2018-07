Ein Automechaniker kostet in Wien zwischen 90 und 258 Euro die Stunde.

Ein Automechaniker kostet in Wien zwischen 90 und 258 Euro die Stunde. ©pixabay.com

Auto-Reparatur in Wien: Preisschwankungen von bis zu 168 Euro pro Stunde

Wer in Wien sein Auto in Reparatur gibt, muss laut Arbeiterkammer tief in die Tasche greifen. Mechaniker zu vergleichen lohnt sich aber.

Demnach kostet eine Mechanikerstunde in Wien im Schnitt 130 Euro, ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wobei die Schwankungsbreite zwischen 90 und 258 Euro liegt. Vor zehn Jahren kostete die Stunde im Durchschnitt 97 Euro.

Teure Auto-Spengler und -Lackierer Für einen Spengler fallen heuer im Schnitt 172 Euro an, ein Anstieg von 2,7 Prozent gegenüber 2017. Für eine Lackiererstunde müssen 174 Euro bezahlt werden (plus 2,9 Prozent).