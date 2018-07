Auto bei Unfall in Wien-Hernals auf Gehsteig geschleudert: 12-Jähriger verletzt

In Wien-Hernals kam es am Freitag zu einem Unfall, in den zwei Autos involviert waren. Durch den Zusammenstoß wurde ein PKW auf den Gehsteig geschleudert. Dort erfasste und verletzte das Fahrzeug einen 12-Jährigen.

Ein 77-jähriger Autolenker fuhr die Hernalser Hauptstraße entlang. Als er die Kreuzung mit der Rosensteingasse geradeaus übersetzen wollte, fuhr eine 54-jährige Autolenkerin seitlich kommend ebenfalls in die Kreuzung. Beide gaben an, grünes Ampellicht gehabt zu haben.

Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 77-Jährigen auf den nahelegenen Gehsteig geschleudert, wo ein 12-Jähriger auf einem Fahrrad von dem Fahrzeug erfasst wurde. Der Bub und die 54-jährige Frau wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.