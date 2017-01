Austria Wien, Rapid und Co: Die Winter-Transfers in Österreichs Bundesliga

Am zweiten Februar-Wochenende wird es im heimischen Fußball wieder ernst, wenn die tipico-Bundesliga wieder aus der Winterpause kommt. Seit Anfang Jänner schwitzen die Mannschaften bereits in den kräftezehrenden Trainingseinheiten der Vorbereitung, um für die Frühjahresmeisterschaft gewappnet zu sein.

Während die Spieler im Jänner auf dem Platz und in der Kraftkammer gefordert sind, hängen die Sportchefs der Vereine in diesem Monat vermehrt am Telefon, schließlich darf die Winter-Transferzeit dazu genutzt werden, um die Mannschaft personell zu verstärken oder um nicht mehr benötigte Kicker an den Mann zu bringen.

VIENNA.at hat die Winter-Transfers der tipico-Bundesliga zusammengefasst, beginnend mit den Wiener Großklubs Austria und Rapid.

FK Austria Wien

Zugänge: –

Abgänge: Richard Windbichler (Innenverteidiger, Ulsan Hyundai/Südkorea)

SK Rapid Wien

Zugänge: –

Abgänge: Maximilian Entrup (Stürmer, leihweise zum SKN St. Pölten)

SCR Altach

Zugänge: –

Abgänge: Dimitri Oberlin (SUI, Stürmer, Red Bull Salzburg)

Red Bull Salzburg

Zugänge: Dimitri Oberlin (SUI, Stürmer, Leih-Ende bei SCR Altach), Mergim Berisha (BIH, Stürmer, FC Liefering), Ante Roguljić (CRO, offensives Mittelfeld, Leih-Ende bei Admira Wacker Mödling)

Abgänge: Dayot Upamecano (FRA, Innenverteidiger, RB Leipzig/GER), Reinhold Yabo (GER, defensives Mittelfeld, leihweise zu Arminia Bielefeld/GER), David Atanga (GHA, Flügelspieler, leihweise zum SV Mattersburg), Airton (BRA, Tormann, leihweise zu RB Brasil/BRA)

SK Sturm Graz

Zugänge: –

Abgänge: Uroš Matić (SRB, zentrales Mittelfeld, FC Kopenhagen/DEN), Bright Edomwonyi (NGA, Stürmer, Rizespor/TÜR)

Admira Wacker Mödling

Zugänge: –

Abgänge: Ante Roguljić (CRO, offensives Mittelfeld, Red Bull Salzburg)

Wolfsberger AC

Zugänge: Mario Leitgeb (defensives Mittelfeld, FC St. Gallen/SUI), Dever Orgill (JAM, Stürmer, IFK Mariehamn/FIN)

Abgänge: Michael Berger (rechter Verteidiger, FAC)

SV Ried

Zugänge: –

Abgänge: Kevin Brandstätter (linkes Mittelfeld, leihweise zu Blau-Weiß Linz)

SKN St. Pölten

Zugänge: Ümit Korkmaz (linkes Mittelfeld, vereinslos), Cheikhou Dieng (SEN, Flügelspieler, leihweise von Istanbul Başakşehir/TÜK), Maximilian Entrup (Stürmer, leihweise von Rapid Wien), Babacar Diallo (FRA, Innenverteidiger, KuPS/FIN)

Abgänge: –

SV Mattersburg

Zugänge: David Atanga (GHA, Flügelspieler, leihweise von SV Mattersburg), Stefan Maierhofer (vereinslos)

Abgänge: –