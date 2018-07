Austria Wien putzt im ÖFB-Cup Austria 13 weg

Die Wiener Austria hat sich am Sonntag in der ersten Runde des ÖFB-Cups im kleinen Stadtderby gegen Austria 13 keine Blöße gegeben.

Die “Veilchen” siegten am Sportclub-Platz in Dornbach vor 2.150 Zuschauern 4:0 (1:0) und ließen dabei nie Zweifel über den Aufstieg aufkommen. Die Tore erzielten Kevin Friesenbichler (12.) Alon Turgeman (71.) Uros Matic (85.) und Kapitän Alexander Grünwald (93.).

Frühe Führung für die Wiener Austria

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine nahmen die Violetten bei schlechten Rasenverhältnissen von Beginn an das Heft in die Hand. Friesenbichler verwertete schon in der zwölften Spielminute eine optimale Hereingabe von Turgeman trocken und brachte den Bundesligisten damit früh auf die Siegerstraße. Wenige Augenblicke davor hatte Grünwald nur knapp am Tor vorbeigeschossen.