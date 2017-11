Austria Wien gegen Admira Wacker: Live-Stream, TV und Ticker

Mit neuem Elan, aber den alten Verletzungssorgen startet die Austria nach zweiwöchiger Länderspielpause wieder in die Liga. Mit Heiko Westermann vermeldete Trainer Thorsten Fink am Freitag den nächsten Ausfall. Der Innenverteidiger wird heuer kein Spiel mehr bestreiten können.

Im Heimspiel gegen die Admira am Samstag (18:30 Uhr) wollen die Violetten ihre nationale Unserie dennoch beendet werden.

Für jene Fans, die nicht ins Ernst-Happel-Stadion kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Austria Wien und der Admira wird, wie alle anderen Spiele der tipico-Bundesliga auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner der Liga überträgt ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria HD in der Konferenz und auf Sky Sport 4 HD das Einzelspiel in hochauflösender Bildqualität.

Heiko Westermann muss am Knie operiert werden – er fällt bis Jänner aus. Der junge Alex Borkovic aus dem eigenen Nachwuchs wird ihn schon am Samstag vs. Admira ersetzen. #faklive

— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 17. November 2017