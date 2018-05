Aus Eifersucht: 19-Jährige stach Frau am Wiener Hauptbahnhof nieder

Eine 19-Jährige stach aus Eifersucht eine Frau am Wiener Hauptbahnhof nieder. - © Pixabay.com (Sujet)

Eine 19-Jährige hat in der Nacht auf Dienstag mehrfach mit einem Messer auf eine Frau eingestochen. Auslöser für die Attacke am Hauptbahnhof in Wien-Wieden war Eifersucht, gab die Slowakin an. Sie war bei der Tat betrunken. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen.