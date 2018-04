Aufsehenerregende Unterhaltung beim Vienna Boylesque Festival 2018 im Stadtsaal

Von Burlesque und Boylesque über Drag-Kunst bis hin zu Tanz und Varieté darf man sich auf ein außergewöhnliches Programm freuen, welches seinen Fixtermin in den Wiener Veranstaltungskalendern mehr als verdient hat. In diesem Jahr wird das europaweit einzigartige Festival unter dem Motto “Vienna is burning – House of FauxReal” veranstaltet, einmal mehr wird dabei das imperialen Flair Wiens mit zeitgenössischen Tendenzen der Kunst, des Tanzes und des Entertainments verknüpft.

5.Vienna Boylesque Festival 2018 in Wien

Denn Boylesque ist nicht der LGBT-Community vorbehalten. Boylesque begeistert unabhängig von sexueller Orientierung. In Anlehnung an die preisgekrönte Dokumentation „Paris is Burning“ findet das Vienna Boylesque Festival 2018 ganz im Zeichen des rhythmischen Tanzstils statt. Es ist eine Bühne der Oberflächlichkeit anderer Art. „Bei uns stehen keine Models auf der Bühne und auch keine ‚Nackerpatzerln‘ im Vordergrund. Wir spielen mit Klischees, schauen über den Tellerrand, sorgen für Überraschung und Unterhaltung“, so Jacques Patriaque, der das Pendant zu Burlesque in Österreich salonfähig gemacht hat.

„Boylesque gleicht einer Verwandlung und so erfindet sich auch das Festival neu. Die zentrale Botschaft dahinter bleibt aber die gleiche, nur dass wir sie heuer erstmals in Worte gepackt haben. In Worte packen werden wir auch die einzelnen Geschichten der Headliner. Wir planen die Headliner des Festivalprogramms einzeln über all unsere Kommunikationskanäle unseren Fans und potenziellen Tassel-Fans vorzustellen. Man darf auf jeden Fall gespannt bleiben. Wir haben nationale und internationale Größen heuer dabei“, kündigt weiter Patriaque an.

Infos zur Veranstaltung

5. Vienna Boylesque Festival – “Vienna is burning: House of FauxReal”

Wann: 30. und 31. Mai 2018, Beginn jeweils um 19:00 Uhr

Wo: Stadtsaal, Mariahilferstraße 81, 1060 Wien

Tickets: Zwei Kategorien, ab 34,50 Euro hier erhältlich

(Red.)