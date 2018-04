Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie nun auch vom Bundesrat abgesegnet

Das Rauchverbot-Aus wurde nun auch vom Bundesrat abgesegnet. - © APA (Sujet)

Am Donnerstag wurde vom Bundesrat die vom Nationalrat bereits beschlossene Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie bestätigt. SPÖ und Grüne protestierten, was ÖVP und FPÖ jedoch nicht an der Billigung des Nationalratsbeschlusses zur Änderung des Tabakgesetzes hinderte, berichtete die Parlamentskorrespondenz. Es wird also weiterhin Raucherräume in Lokalen geben.