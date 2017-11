Auffrischungstanzkurs für “fröhliganten” Steirerball 2018 in Wien

Am Steirerball wird wieder das Tanzbein geschwungen. - © Steirerball/Verein der Steirer

Am 12. Jänner 2018 lädt der Verein der Steirer in Wien wieder zum Steirerball in die Wiener Hofburg. Ballgäste, die davor noch ihre Tanzkünste auffrischen möchten, können am Dienstag, den 5. Dezember, an einem Auffrischungskurs teilnehmen.