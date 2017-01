Auf Gegenfahrbahn geraten: Kollision mit Lkw fordert Schwerverletzten

Ein Autolenker ist am 8. Jänner bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in seinem Heimatbezirk Korneuburg schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war am Nachmittag in Niederhollabrunn bei winterlichen Verhältnissen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Lastwagen kollidiert.

Pkw kollidierte mit Lastwagen: Fahrer schwer verletzt

Der 22-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtete die NÖ Polizei. Er wurde ins AKH Wien gebracht. Der Lkw-Lenker (21) blieb unverletzt.

