Auf der Jagd – Wem gehört die Natur: Informationen und Trailer zum Film

In den Alpen durchstreifen Hirsche und Gämsen die Wälder, in Brandenburg Wölfe – doch wer bestimmt die Regeln des Zusammenlebens mit der dominanten Spezies Mensch? Welche Rolle die Jagd dabei spielt, ob diese notwendig ist oder doch nur Sport für Förster und Waldbesitzer – diesen Themen geht die Regisseurin in ihrem Dokumentarfilm nach und lässt dabei die verschiedenen Interessengruppen zu Wort kommen, die ihre jeweils eigenen Sichtweisen einbringen. Am Ende steht ein breites Panorama an Blickwinkeln.

