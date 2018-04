Auf der A4 Richtung Wien: Abgasmanipulationen bei LKW aufgedeckt

In die LKW wurde ein elektronisches Gerät zur Abgasmanipulation eingebaut. - © LPD NÖ

Bei Schwerpunktkontrollen wurden auf der A4 Richtung Wien am Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha Abgasmanipulationen bei LKW aufgedeckt, berichtete die LPD NÖ am Mittwoch. Drei Schwerfahrzeugen wurden die Kennzeichen abgenommen, die Lenker mussten Sicherheitsleistungen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) hinterlegen.