Auch zweites Gruppenspiel verloren: Aus für Strauss/Friedl beim Vienna Major

Nicht im Vienna Major-Hauptbewerb antreten werden die Österreicherinnen Nadine Strauss und Franziska Friedl, nachdem sie am Mittwoch auch das zweite Gruppenspiel verloren haben.

Die Beach-Volleyballerinnen Nadine Strauss/Franziska Friedl sind beim Vienna Major-Turnier in Wien vorzeitig ausgeschieden. Das junge ÖVV-Duo verlor am Mittwoch auch das zweite Gruppenspiel gegen das US-Team Kelley Larsen/Emily Stockman 0:2 (-14,-16) und belegte damit als Schlusslicht in Gruppe A den geteilten 25. Rang.