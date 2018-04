Auch in Wien erhältlich: Gemüse des Jahres ist Tomaten-Erdäpfel-Hybrid “Erd2-Tom2”

Von dem veredelten Gewächs können laut einer Aussendung von Mittwoch unter der Erde Erdäpfel und an der Oberfläche Tomaten geerntet werden. Der “galaktische” Name der Züchtung wurde in Anlehnung an den Roboter R2-D2 aus “Star Wars” vergeben.

Platzsparend und ausgefallen

“All jene, die es platzsparend und ausgefallen mögen, liegen mit der diesjährigen Gemüsepflanze des Jahres goldrichtig”, teilte die Landwirtschaftskammer Niederösterreich in einer Aussendung mit. Erd2-Tom2 ist frostempfindlich und sollte daher erst nach den letzten Spätfrosten ins Freie gesetzt werden. Das Gewächs eignet sich sowohl für große Kübel als auch für die Freilandpflanzung.

Tomaten-Erdäpfel-Hybrid

Die Veredelungsstelle muss über der Erde liegen und darf nicht vergraben werden. Damit die Kartoffeln in der Nähe der Bodenoberfläche nicht grün und ungenießbar werden, muss immer wieder Erde nachgefüllt werden. Beim Erdäpfel wurde von den Gärtnern eine mittelspäte Sorte mit rund 170 Gramm schweren Früchten gewählt. Der Paradeiser ist eine rote, frühreife Eiertomate, die auch verkocht werden kann.

Auch in Wien erhältlich

In Wien ist der Erdäpfel-Tomaten-Hybrid in der Gärtnerei Krepela, Lorenz-Weiss-Gasse 4 im 14. Bezirk erhältlich.

(APA/red)