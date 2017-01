Atemstillstand: Polizisten retten 25-Jähriger das Leben

Beamte der Polizeiinspektion Martinstraße konnten am Montag, um 5:00 Uhr, mittels Erste-Hilfe-Maßnahmen und dem Defibrillator das Leben einer 25-jährigen Frau retten. Beim Eintreffen der Polizisten in der Lacknergasse lag die Frau bereits ohne Bewusstsein und ohne Atmung regungslos am Boden.

Die Beamten starteten unverzüglich eine Herz-Druck-Massage und aktivierten den Defibrillator. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt. Die 25-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Nachfrage zum Gesundheitszustand der Patientin gab der behandelnde Arzt heute bekannt, dass sich die Frau in einem stabilen Zustand befindet und dass ihr Leben auf Grund des raschen und engagierten Einschreitens der Polizisten gerettet werden konnte.

