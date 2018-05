Astronomie-Kongress kommt im Sommer nach Wien

Die Tagung findet von Montag, 20. August bis Freitag 31. August 2018 statt. Mehr als 3.000 AstronomInnen aus mehr als 88 Ländern nehmen an der Tagung teil. Die Generalversammlung findet alle drei Jahre statt. Es werden internationale Projekte vorgestellt und Schlüsselthemen der Astronomie besprochen.

Die Veranstaltung in Wien, dreht sich um sieben Symposien, 15 Focus-Meeting, neun “IAU Division meetings”, Dutzenden von IAU-Kommissionssitzungen und täglichen Poster-Präsentationen. Erstmals findet die Generalversammlung in Wien, im Austria Center Vienna, statt. Organisiert wird sie von der Universität Wien, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Österreichischen Gesellschaft für Astronomie und Astrophysik.

Austria Center Vienna wird zum “Zentrum des Universums”

Österreich kann bei der Thematik Astronomie auf historisch bedeutende Astronomen zurückblicken, wie zum Beispiel Johannes Kepler. Die Astronomische Lehre und Forschung ist nicht nur in Wien ein Thema, sondern auch an der Universität Graz, am Institut für Weltraumforschung und an der Universität Innsbruck.

Bereits nächstes Jahr findets das hundertjährige Jubiläum der IAU statt. Zu diesem Anlass, soll die diesjährige Veranstaltung als Vorbereitung dienen. Das Symposium “Under One Sky” und die Wanderausstellung “100 years of Astronomy” stehen ebenfalls unter diesem Motto.

Wien wird zum Mittelpunkt des Kongresses

Österreich ist bereits zehn Jahre Mitglied bei der ESO (European Southern Observatory). Durch diese Mitgliedschaft, konnte die Forschung verbessert, Kooperationen geschaffen und die astronomische Datenverarbeitung verbessert werden. Ebenfalls ist Österreich seit 1975 Mitglied bei der Weltraumagentur ESA.

In Wien befindet sich auch das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen und das Komitee für die Nutzung des Weltraums im Pazifik (COPUOS). Österreich beteiligt sich auch bei der Überwachung und Erkennung potenzieller gefährlicher erdnaher Objekte.

Ort und Zeit

30. Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union (IAU)

Zeit: Montag, 20. August bis Freitag, 31. August 2018

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

