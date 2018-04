Asiatische Keramik im Fokus von neuer Schau im Wiener MAK

Sie geben Einblick in eine jahrhundertealte Tradition.Wien. Im MAK Labor versammeln sich Exponate aus Vietnam, Thailand, Kambodscha, Korea und Japan. Auch wenn in all jenen Regionen der chinesische Einfluss in der Keramikkunst präsent war, zeigen sich doch feine Unterschiede und eine ganze eigene Formensprache abseits der chinesischen Dominanz. “Ich möchte den Ton, das Feuer, die Individualität spüren”, fasst Slunecko das einigende Moment seiner Sammlung in Worte.

Alles zur neuen Ausstellung im Wiener MAK

Datum: Von 25. April bis 10. Juni

Ort: MAK Designlabor, Stubenring 5, 1010 Wien.

Öffnungszeiten: Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, dienstags bis 22 Uhr