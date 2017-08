Artenschutztage 2017 im Tiergarten Schönbrunn in Wien

Die Schau in Schönbrunn stellt kleinen und großen Besuchern bedrohte Tierarten vor und zeigt, was der Tiergarten zu ihrem Schutz beiträgt. Fertig geworden ist die neue Artenschutzausstellung rechtzeitig zu den Artenschutztagen.

Spiele-Stationen bei den Artenschutztagen in Schönbrunn

Bei der viertätigen Veranstaltung von Donnerstag bis Sonntag präsentieren der Tiergarten und 20 weitere Natur-, Arten- und Tierschutzorganisation ihre Arbeit. „Die Ausstellung befindet sich im Großkatzenhaus. Im Raum sind Pakete mit Spiele-Stationen verteilt. Jedes Paket ist ein symbolisches Dankeschön einer bedrohten Tierart, der wir helfen, an unsere Besucher. Denn die Besucher unterstützen mit ihrem Eintritt und ihren Spenden unser Engagement zum Schutz von Panda, Elefant & Co. in ihrer Heimat“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Spannende Infos für Groß und Klein

Die Großen Pandas haben beispielsweise ein Paket mit einem Familienalbum mit Fotos von allen Schönbrunner Pandas geschickt. Bei der Station rund um das Bartgeier-Projekt können die Besucher Stimmen von Tieren aus den Alpen wie Murmeltier und Gams lauschen. Beim Roten Panda, der vor allem nachts durch die Bambuswälder streift, können Kinder auf einem abgedunkelten Suchbild mit einer Taschenlampe die Roten Pandas entdecken. Schratter: „Wir hoffen auf ganz viele Besucher, die jetzt zu den Artenschutztagen kommen und sich informieren, was der Tiergarten und andere Organisationen zum Artenschutz beitragen und wie sie selbst mithelfen können. Wer die Artenschutztage verpasst, kann nun auch ganzjährig die Artenschutzarbeit des Tiergartens kennenlernen.“

Artenschutztage im Tiergarten Schönbrunn

31. August bis 3. September 2017

jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr