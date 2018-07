Arbeitsunfall in Wien-Donaustadt: Mann von Platte getroffen und eingeklemmt

Der Mann wurde nach dem Arbeitsunfall in Wien Donaustadt in ein Krankenhaus transportiert. - © APA/Hans Punz

Am Montag kam es am Kagraner Platz, in Wien-Donaustadt zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann wurde von einer Platte eingeklemmt. Durch die schweren Verletzungen, musste er mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.