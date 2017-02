Auf einer Baustelle in Favoriten kam es zu einem Arbeitsunfall - © BilderBox.com (Sujet)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es auf einer Baustelle in Favoriten zu einem Arbeitsunfall. Aus derzeit unbekannter Ursache fiel eine Schalungsplatte vom Dach und traf einen Mitarbeiter am Kopf.