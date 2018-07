Arbeitsunfall am Flughafen Wien: Männer erlitten schwere Rückenverletzungen

Die Männer hatten Montagearbeiten an einer Außenfassade durchgeführt. - © APA (Sujet)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Flughafen Wien ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem drei Personen mehrere Meter in die Tiefe stürzten. Zwei der drei Arbeiter erlitten schwere Rückenverletzungen, ein dritter Mann erlitt Frakturen am linken Bein.