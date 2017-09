Arbeitslosigkeit in Wien: Stärkster Rückgang seit Jahren

“Das ist seit mehr als sechs Jahren der stärkste Rückgang bei der Zahl der Menschen, die in Wien einen Job suchen”, freute sich AMS-Wien-Chefin Petra Draxl in einer Aussendung am Freitag. Besonders deutlich sei die Arbeitslosigkeit bei den Unter-25-Jährigen zurückgegangen, nämlich um 13,2 Prozent. “Wir beobachten aber mit ebenso großer Freude, dass der Zuwachs bei den Über-50-Jährigen stark abgeflacht hat”, so Draxl.

August-Arbeitslosigkeit: Um 1,2 Prozent weniger Jobsuchende in Wien

Deren Zahl ist im Jahresvergleich um 1,3 Prozent gestiegen – “deutlich geringer als noch vor kurzer Zeit”. Verbesserungen soll es hier durch die bundesweite “Aktion 20.000” geben. Allein in Wien seien hier 7.000 zusätzliche Jobs für Menschen über 50 Jahre geplant.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, gab es im August deutliche Rückgänge der Arbeitslosigkeit besonders am Bau (-8,7 Prozent), in der Hotellerie und Gastronomie (-6,9 Prozent) und im Einzelhandel (-4,7 Prozent). In der Warenproduktion verzeichnete Wien immerhin ein Minus von 0,3 Prozent. Gleichzeitig haben die Unternehmen im Vormonat um 13,6 Prozent mehr offene Stellen gemeldet, informierte das AMS Wien.

(APA/Red)