Arbeitskräfteüberlasser im Bezirk Mödling insolvent: 170 Dienstnehmer betroffen

Das Unternehmen überließ Montagearbeiter für Baustellen, die österreichische Zweigniederlassung hat ihren Sitz in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling). Als Hauptgrund für die Insolvenz gab die Schuldnerin massive Probleme mit deren Hauptauftraggeber, einem Anlagentechnik-Unternehmen, an. Eine Fortführung sei derzeit nicht geplant, teilte der AKV in einer Aussendung mit. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden.

(APA/Red)