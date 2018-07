Arbeiter will nach Wienfluss-Sturzflut auf Schmerzensgeld klagen

Nach der Flut im Wienfluss, aus der drei Arbeiter am Dienstag gerettet werden mussten, will einer der Arbeiter nun Schmerzensgeld einklagen.

Einer der Arbeiter, der am Dienstag im Wienfluss bei einem Gewitter weggeschwemmt wurde, hat nun seine Anwältin eingeschaltet und will klagen. Die zuständige Magistratsabteilung widerspricht den Darstellungen des Arbeiters.

Im konkreten Fall ging am Dienstagvormittag von der Zentralanstalt für Meteorologie Geodynamik eine Wetterwarnung direkt an die zuständige Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer). Um 12.37 Uhr wurde der Wienfluss-Radweg geschlossen, die Arbeiter setzten ihre Arbeiten jedoch fort. Um 13.00 Uhr ging der Starkregen in Wien nieder, um 13.30 Uhr wurden die Arbeiter gewarnt, allerdings strömten da bereits die Wassermassen im Wienfluss. Polizei und Staatswanwaltschaft ermitteln nun, wie es zu dem Unglück kam.