Arbeiter nach Gewitter auf Wienfluss gerettet: Untersuchungen laufen

Nach einem heftigen Gewitter wurden am Dienstag drei Arbeiter, die von plötzlich auftretenden Wassermassen im Wienfluss überrascht wurden, gerettet. Derzeit wird untersucht, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.

Die Beamten des See- und Stromdienstes der Wiener Polizei ermitteln gerade, ob Fahrlässigkeit vorliegt, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag auf APA-Anfrage.Wien. Der Fall könnte aber auch zur strafrechtlichen Beurteilung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, betonte er.