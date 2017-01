Anwalt des Wiener Terrorverdächtigen: “Er hatte keine Anschlagpläne”

Das sagte Blaschitz am Montagnachmittag im Gespräch mit der APA, nachdem er die Rechtsvertretung des Jugendlichen, der unter Terrorverdacht steht, übernommen hatte.

Anwalt des Terrorverdächtigen meldete sich zu Wort

Der Anwalt konnte zwei Stunden mit dem derzeit in der Justizanstalt Wien-Josefstadt einsitzenden Verdächtigen sprechen. Im Anschluss bezeichnete Blaschitz den 17-Jährigen, der zum Islam konvertiert war und sich zusehends radikalisiert haben dürfte, als “einen Fehlgeleiteten”. Unter dem Eindruck von Kriegs-Bildern aus Syrien und unzähliger ziviler Opfer sei in dem Burschen “die Idee entstanden, dass es in europäischen Gefilden Gegenmaßnahmen bedarf, sei es durch Anschläge oder sonstiges”.

Bursche habe sich “deradikalisiert”