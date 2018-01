Antrittsbesuch in Bulgarien: Außenministerin Kneissl trifft auf Amtskollegin Sachariewa

Kneissl reist nach Bulgarien. - © AP

Am Donnerstag absolviert Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ihren Antrittsbesuch in Bulgarien. Bei Gesprächen mit ihrer Amtskollegin Ekaterina Sachariewa in Sofia soll vor allem die EU-Ratspräsidentschaft beider Länder besprochen werden.