Ansturm zum Kinostart von “Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe”

Österreichs größer Kinobetreiber Cineplexx organisiert auch diesmal diverse Specials rund um “Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe”, neben diversen Mitternachtspreviews (Filmstart 00:00 Uhr) in der Nacht von 8. auf 9. Februar 2017 kann auch die “Ladies Night” (ab 16 Jahren) um 20:15 am 9. Februar mit diversen Goodies neben dem regulären Ticket locken.

Zahlreiche Specials zum Kinostart von “Fifty Shades of Grey 2”

Hierbei erhalten alle Besucher (ja, auch die Männer) eine Flasche Martini Asti (0,2l), ein Tranquini (0,25l), zum Naschen eine süße Kleinigkeit von M&M`s sowie ein Filmplakat und einen Gutschein für das Magazin Woman. Am Valentinstag gibt es Süßes zum Kinoabend: LINDOR Kugeln von Lindt und Blumen für die Damen.

(Red.)