Anrainer sind dafür: Lange Gasse in der Wiener Josefstadt wird verkehrsberuhigt

56,2 Prozent der Anrainer votierten dafür. Das teilte die Bezirksvorstehung am Montag mit. “Da sich alle Fraktionen des Bezirksparlaments dafür ausgesprochen haben, dass das Ergebnis der Befragung bindend ist, wird die Lange Gasse im Jahr 2018 umgestaltet”, hieß es.

Die Fahrbahn und der Gehsteig würden niveaugleich gemacht und der Hugo-Bettauer-Platz werde freundlicher gestaltet. Die Beteiligung an der Befragung lag bei 51,17 Prozent.

“Ich freue mich über die hohe Beteiligung der Anrainerinnen und Anrainer. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Josefstädterinnen und Josefstädter mitbestimmen wollen und beweist auch, dass unsere umfassende Information im Vorfeld eine gute Grundlage für die Entscheidung war”, zeigte sich Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) überzeugt.

“Über 56 Prozent der Befragten haben für die vorgeschlagene Begegnungszone Lange Gasse gestimmt. Nach dem positiven Ergebnis der Befragung steht einer Umsetzung noch in diesem Jahr nichts mehr im Wege. 80 Prozent der Mittel kommen aus dem Zentralbudget der Stadt Wien. Die Mittel, die seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden, liegen schon im kommenden Ausschuss am 5. Juli 2017 zur Beschlussfassung vor, jetzt muss nur noch der Bezirk grünes Licht für den Baubeginn noch in diesem Jahr geben”, so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.”Mit der Begegnungszone Lange Gasse bekommt die Josefstadt neuen lebenswerten Freiraum und mehr Platz. Es freut mich, dass mit der Neugestaltung auch eine wichtige Flaniermeile der Stadt weiter Gestalt annimmt.”