Anna Netrebko muss Auftritt in Wiener Staatsoper krankheitsbedingt absagen

Sie habe sich erkältet und müsse sich schonen, um für die beiden anderen “Trovatore”-Vorstellungen wieder fit zu sein, schrieb die Sängerin in einer von der Staatsoper am Samstag verbreiteten Nachricht an das Publikum. “Ich kann es nicht erwarten, am Donnerstag (7.9., Anm.) wieder für Sie zu singen”, so Netrebko. Für die Sopranistin übernimmt kurzfristig Maria José Siri. An ihrer Seite gibt Yusif Eyvazov sein Rollendebüt als Manrico an der Wiener Staatsoper. George Petean verkörpert erstmals am Haus den Conte di Luna, Luciana D’Intino ist wieder als Azucena zu erleben.

