Anlaufstelle für sexuelle Belästigung im Parlament in Wien geplant

Im Parlament in Wien soll eine Anlaufstelle für sexuelle Belästigung eingerichtet werden. - © APA (Sujet)

Nach der MeToo-Debatte und der Vielzahl an bekannt gewordenen Vorfällen in den vergangenen Wochen plant Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Parlament eine neue Anlaufstelle für von sexueller Belästigung betroffene Mitarbeiter und Abgeordnete des Hohen Hauses in Wien.