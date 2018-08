Anhaltende Hitze sorgt für massive Ernteschäden in Österreich

Die anhaltende Hitzewelle hat für die Landwirtschaft drastische Folgen, denn die extreme Witterung brachte schon massive Ernteschäden. Beim Getreide nimmt die Abhängigkeit von Importen bereits zu.

