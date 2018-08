Angriff mit Döner-Messer: Opfer sprang aus Todesangst aus Fenster - Prozess in Wien

Ein 48-jähriger Mann wurde am Montag am Wiener Landesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu einer dreijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte den vermeintlichen Lover seiner Ex-Frau mit einem Döner-Messer attackiert. Das Opfer war nach zwei Hieben mit der machetenartigen Waffe aus Todesangst aus dem zweiten Stock gesprungen.

Die spektakulären Szenen spielten sich am 31. Jänner 2018 in einer Wohnung in der Hickelgasse in Penzing ab. Der in einem türkischen Lokal beschäftigte Koch hatte das 68 Zentimeter lange Messer – allein die Klinge maß 55 Zentimeter – dem um 13 Jahre jüngeren Mann zunächst auf den Kopf geschlagen und diesem damit eine Schädelverletzung in der Hinterhauptregion beigebracht. “Er hat die Waffe wie ein Schwert eingesetzt”, meinte die Staatsanwältin. Den zweiten Hieb konnte der 25-Jährige mit dem rechten Unterarm abwehren, wobei die Klinge eine tiefe Schnittwunde hinterließ, die dem jungen Mann mehrere Sehnen durchtrennte.