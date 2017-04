Angebliche Schussabgabe in Wien: Untersuchungen vorerst abgeschlossen

Tathergang und Hintergründe einer angeblichen Schussabgabe in der Wiener City sind weiterhin ungeklärt, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer am Dienstag auf APA-Nachfrage. Zeugen wollen am Montagabend einen Schuss gehört haben und hatten die Einsatzkräfte in die Spiegelgasse gerufen. Der gesamte Straßenzug in der Nähe des Stephansplatzes wurde kurzzeitig abgeriegelt.

Ein Gebäude wurde von Beamten der Wega durchsucht. In einem Fenster wurde ein Loch gefunden. Ob tatsächlich geschossen wurde, konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden, so Steirer. Während der Ermittlungen wurden keine weiteren Beschädigungen festgestellt, auch seien kein Projektile oder eine Patronenhülse gefunden worden. Die Untersuchungen seien mittlerweile beendet, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gegen unbekannte Täter erstattet.

(APA, Red.)