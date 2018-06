Angebliche Schüsse führten zu Drogen-Wohnung in Wien-Donaustadt

Polizisten wurden am Montag, den 18. Juni 2018, gegen 20.40 Uhr wegen angeblichen Schüssen vom Balkon in die Theodor-Kramer-Straße in Wien-Donaustadt gerufen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte zwar keine Schusswaffe, dafür aber 120 Baggys mit Crystal Meth, 72 Stück Ecstasy-Tabletten, 6 Baggys Kokain und diverse Suchtmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Wohungsmieter im Alter von 40 und 53 Jahren wurden mehrfach angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord hat die weiteren Ermittlungen übernommen.