Analyse zeigt: 1. Dezember ist der Tag mit den meisten Unfällen

“Wie aus unserer Statistik hervorgeht, passieren am 1. Dezember durchschnittlich 272 Unfälle, so viele wie sonst das ganze Jahr nicht. Erhöhte Vorsicht ist jedoch die gesamte Adventzeit geboten – während der ‚stillen Zeit des Jahres‘ ist das Unfallrisiko dauerhaft erhöht”, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

1. Dezember der unfallträchtigste Tag des Jahres

Die Monatsersten liegen im Ranking sehr weit vorne liegen. Nach dem 1. Dezember rangieren der 1. Oktober (durchschnittlich 257 Kfz-Unfälle pro Tag) und der 1. Juli (251 pro Tag) auf den Plätzen zwei und drei. Ebenfalls unter den Top 10 ist der 1. September (233 pro Tag). Der Dezember ist durch die Adventzeit geprägt, in der sich viele Unfälle ereignen, wobei nach Weihnachten das Unfallrisiko markant fällt: Von 25. bis 31. Dezember gibt es im Schnitt “nur” 118 Kfz-Unfälle.

Der Spitzenreiter der einzelnen Monate

Im vergangenen Jahrzehnt (2007 bis 2016) liegt der Oktober im Schnitt mit 197 Kfz-Unfällen auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von den Monaten Juni, September und Dezember. “Dies hängt unter anderem mit der Witterung zusammen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen somit noch aufmerksamer sein als sonst”, betont Wendler. Die früher einsetzende Dunkelheit sowie schlechte Sicht- und Fahrbahnbedingungen durch Nässe und Nebel sind für Verkehrsteilnehmer eine zusätzliche Herausforderung.

Die gefährlichsten Wochentage

Bei den Wochentagen liefern sich Montag und Freitag ein hartes Duell: Im Zehn-Jahres-Vergleich liegt der Freitag mit durchschnittlich 228 Kfz-Unfällen an der Spitze. Das Wochenende mit Samstag und Sonntag rangiert mit großem Abstand am Ende der Auswertung. Am Sonntag werden durchschnittlich gar nur 89 Kfz-Unfälle verzeichnet. “Vor allem der Berufsverkehr unter der Woche und der Start ins Wochenende am Freitag schlagen sich in der Statistik nieder. Am Wochenende fallen diese Frequenzspitzen weg und auch der Lkw-Verkehr ist gesetzlich eingeschränkt und somit wesentlich geringer”, erklärt Wendler.

Die Ursachen

Einen bestimmte Grund, weshalb manche Tage bzw. Monate hervorstechen, gibt es nicht. Vielmehr summieren sich mehrere Umstände, die zu einer höheren Unfallgefahr führen. Zu Herbstbeginn sind die Ursachen meist in der Witterung begründet. Im Dezember, der insgesamt fünf der Top 10-Unfall-Tage liefert, kommen noch gefährlichere Fahrbahnverhältnisse durch niedrigere Temperaturen, Glätte, Schnee sowie die stressige Adventzeit hinzu.

