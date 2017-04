Anabolika in Sportnahrungsgeschäft in Niederösterreich sichergestellt

Der 34-jährige Wiener Neustädter wurde angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.

Der Mann stehe aufgrund monatelanger Ermittlungen im Verdacht, “verbotene Anabolika, Hormone und Stimulanzien laut Verbotsliste zum Anti-Doping-Bundesgesetz in einer die Grenzmenge überschreitenden Menge zum Verkauf in seinem Geschäft bereitgehalten” und an verschiedene Konsumenten verkauft zu haben.

Anabolika in NÖ in Umlauf gebracht

Die Fahnder schlugen am Dienstag zu. Die sichergestellten Präparate werden noch von einem Gutachter untersucht.

Der 34-Jährige gab laut Polizei bei seiner Einvernahme an, nur drei Verkäufe von Anabolika und Hormonen getätigt zu haben. Die sichergestellten Tabletten und Ampullen seien für den Eigenbedarf bestimmt gewesen, sagte er.

