Amelie ist gerade mal 13 Jahre alt. Das schwere Asthma aber, unter dem der Berliner Teenager so sehr leidet, kann durchaus auch zum Tode führen. Nach einem besonders heftigen Anfall entscheiden sich Amelies Eltern deshalb dazu, die Hauptstadt Richtung Süden zu verlassen, um Amelie in einer besonderen Klinik in Südtirol unterzubringen.

Amelie aber hat wenig Lust, sich in die Obhut der Ärzte zu begeben; und so macht sich das Mädchen schnell von dannen. Amelie flieht in die Berge, und sie trifft dort bald auf einen Burschen namens Bart. Der 15-jährige Bube aus dem Dorf nimmt Amelie mit auf einen Gipfeltrip. Mia Kasalo spielt die Amelie, Samuel Girardi schlüpft in die Haut von Bart.